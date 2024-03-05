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    Кучаев: Жена поддержала мой переход из ЦСКА в «Пари НН»

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    Полузащитник Константин Кучаев рассказал, как жена отреагировала на его решение перейти из ЦСКА в «Пари НН».

    Константин Кучаев
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    Константин Кучаев

    «У нас уже была похожая история с "Рубином". Для нее это было тяжело, потому что она всю жизнь в Москве и никогда не думала, что придется переехать.

    Но казанский опыт помог ей быстрее принять решение сейчас. Ей позвонил мой агент — они тоже хорошо общаются — и все объяснил. Потом я поговорил с ней. Лена поддержала решение перейти сюда и была обеими руками за», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

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