Кучаев: Жена поддержала мой переход из ЦСКА в «Пари НН»

Полузащитникрассказал, как жена отреагировала на его решение перейти из

«У нас уже была похожая история с "Рубином". Для нее это было тяжело, потому что она всю жизнь в Москве и никогда не думала, что придется переехать.

Но казанский опыт помог ей быстрее принять решение сейчас. Ей позвонил мой агент — они тоже хорошо общаются — и все объяснил. Потом я поговорил с ней. Лена поддержала решение перейти сюда и была обеими руками за», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

Напомним, Кучаев расторг контракт с ЦСКА перед переходом в «Пари НН».