Тухель о предстоящем матче с «Лацио»: У нас есть много вещей, которые мы можем сделать лучше

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Разговоры о титулах не приносят титулов. Нам нужно хорошо тренироваться сегодня и хорошо играть завтра. У нас есть много вещей, которые мы можем сделать лучше. Нам определённо нужен стадион, полный эмоций.

Мы должны передать эти эмоции трибунам. Нам нужно выступить на высшем уровне», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, что в 1-м матче «Бавария» проиграла «Лацио» с минимальным счетом 0:1. Ответный поединок состоится 5-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.