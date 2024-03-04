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    Тухель о предстоящем матче с «Лацио»: У нас есть много вещей, которые мы можем сделать лучше

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Разговоры о титулах не приносят титулов. Нам нужно хорошо тренироваться сегодня и хорошо играть завтра. У нас есть много вещей, которые мы можем сделать лучше. Нам определённо нужен стадион, полный эмоций.

    Мы должны передать эти эмоции трибунам. Нам нужно выступить на высшем уровне», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

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    • Напомним, что в 1-м матче «Бавария» проиграла «Лацио» с минимальным счетом 0:1. Ответный поединок состоится 5-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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