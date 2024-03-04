Орлов: Артур был пассивен в игре со «Спартаком» — ни одного толкового прохода

Известный комментаторраскритиковал новичка «Зенита»после матча со(0:0) в 19-м туре РПЛ.

«Удовольствия от этой встречи я не получил. Ну какое удовольствие? Из того, что "Зенит" наигрывал, ничего в итоге не показал. И у меня сразу после матча возник вопрос: почему Педро вышел так поздно? Он же очень убедительно выглядел на сборах. Слишком мало времени провел на поле. Почему не дали ему отыграть весь второй тайм?

Артур, надо признать, был очень пассивен. Подавал угловые, но этого же мало! Ни одного толкового прохода...

Так что игра высветила проблемы сине-бело-голубых. Я уже как-то вам говорил, что на сборах команда Семака не встречалась с сильными соперниками, не сталкивалась с серьезным сопротивлением. Это тоже сказалось.

Пока есть вопросы к физическому состоянию футболистов. И Вендел, и Клаудиньо допускали технический брак. Не набрали, в общем, форму. Надо подтягивать кондиции.

"Зенит" побольше владел мячом, но где острота? Обычно питерцы создают по пять моментов за тайм! Мы этого не увидели. После осечки "Краснодара" надо было побеждать! Не хватило легкости. Вся команда не готова физически еще. Отсюда такие неточные передачи, кто-то где-то не добегает, не дотягивается», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Артур перешел в «Зенит» в январе этого года из бразильского клуба «Палмейрас».