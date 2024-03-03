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    Личка: Надо пробовать догнать «Краснодар» и «Зенит»

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча против «Локомотива» (2:1).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «После первого тайма мы заслуженно вели в счете. Но во второй половине чуть‑чуть потеряли уверенность, начали чуть бояться. Хорошо, что гол Макарова помог команде успокоиться.

    Я рад, что в первой игре после зимнего перерыва забрали три очка. Гонка за медали впереди. Эта победа очень важна для нас, поблагодарил игроков за характер и дисциплину.

    В первом тайме хорошо играли через короткий пас. Футболисты показали высокое индивидуальное мастерство. Но надо играть все 90 минут, играть до конца. "Локомотив" это показал, забил гол и возродил интригу.

    Не надо смотреть вниз, надо смотреть наверх. Надо пробовать догнать "Краснодар" и "Зенит". Давить и пробовать искать ошибку соперника. Надо мечтать. Сегодня у нас получилось сделать шаг вперед», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    «Динамо» занимает третье место с 35 очками. «Локомотив» пока на пятой строчке с 31 баллом.

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