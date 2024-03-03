«Динамо» — «Локомотив»: счет матча 2:1 (1:0), обзор голов

Денис Макаров Фото: globallookpress.com
Уже на 12-й минуте счет открыл бразильский полузащитник Бителло после точной передачи колумбийца Хорхе Карраскаля.
На 58-й минуте преимущество «бело-голубых» увеличил крайний полузащитник Денис Макаров.
«Локомотив» смог ответить лишь голом престижа на 85-й минуте в исполнении Рифата Жемалетдинова.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо — Локомотив 2:1
Голы: 1:0 Bitello (12'), : (50'), 2:0 Даниэль Мишкич (58'), 2:1 Рифат Жемалетдинов (85') Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Сергей Паршивлюк, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Даниэль Мишкич, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Bitello Локомотив: Илья Лантратов, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Марио Митай, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Артём Дзюба, Nyamsi G. Предупреждения: Диего Лаксальт (26'), Евгений Морозов (29'), Александр Сильянов (64'), Илья Самошников (72'), Фабиан Бальбуэна (83'), Роберто Фернандес (87'), Nyamsi G. (90+3')
«Динамо» занимает третье место с 35 очками. «Локомотив» пока на пятой строчке с 31 баллом.