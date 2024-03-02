«Зенит» — «Спартак»: счет матча 0:0, обзор

В центральном матче 19-го тура российской Премьер-лиги петербургскийна своем поле не смог обыграть московский— 0:0.

В основном составе «Зенита» появилось два новичка: Нино, Артур, а затем на замену вышли Педро и Ильзат Ахметов.

«Красно-белые» представили публике Манфредо Угальде.

Игра получилась равной и довольно закрытой, команды на двоих пробили всего 12 раз по воротам, из них 5 в створ.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Спартак 0:0 Зенит: Денис Адамов, Марио Фернандес, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Nino Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Хесус Медина, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Babic S., Ugalde M. Предупреждения: Алексис Дуарте (22'), Страхиня Эракович (59'), Дуглас Сантос (77'), Даниил Хлусевич (80'), Кристофер Мартинс Перейра (82'), Вильмар Барриос (88'), (90'), (90')

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» упустил возможность обойти в таблице РПЛ «Краснодар», который также сыграл вничью с «Рубином» (1:1).