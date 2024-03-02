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    «Зенит» и «Спартак» не смогли поразить ворота друг друга

    «Зенит» — «Спартак»: счет матча 0:0, обзор

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    В центральном матче 19-го тура российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле не смог обыграть московский «Спартак» — 0:0.

    Александр Максименко
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    Александр Максименко

    В основном составе «Зенита» появилось два новичка: Нино, Артур, а затем на замену вышли Педро и Ильзат Ахметов.

    «Красно-белые» представили публике Манфредо Угальде.

    Игра получилась равной и довольно закрытой, команды на двоих пробили всего 12 раз по воротам, из них 5 в створ.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Спартак 0:0
    Зенит: Денис Адамов, Марио Фернандес, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Nino Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Хесус Медина, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Babic S., Ugalde M. Предупреждения: Алексис Дуарте (22'), Страхиня Эракович (59'), Дуглас Сантос (77'), Даниил Хлусевич (80'), Кристофер Мартинс Перейра (82'), Вильмар Барриос (88'), (90'), (90')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» упустил возможность обойти в таблице РПЛ «Краснодар», который также сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

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