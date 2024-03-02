«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 27-го тура английской Премьер-лигив волевом стиле переигралсо счетом 3:1.

На забитый мяч Эберечи Эзе хозяева ответили голами Тимо Вернера, Кристиана Ромеро и Сон Хын Мина.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Кристал Пэлас 3:1 Голы: 0:1 Эберечи Эзе (59'), 1:1 Тимо Вернер (77'), 2:1 Кристиан Ромеро (80'), 3:1 Сон Хын Мин (88') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Родриго Бентанкур (Бреннан Джонсон, 63'), Ив Биссума (Джовани Ло Чельсо, 90'), Деян Кулушевски, Джеймс Мэддисон (Папе Сарр, 82'), Тимо Вернер (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 82'), Сон Хын Мин (Дейн Скарлетт, 90'), Эмерсон Роял Кристал Пэлас: Сэм Джонстон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Крис Ричардс, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Эберечи Эзе (Matheus Franca, 66'), Хефферсон Лерма, Адам Уортон (Уилл Хьюз, 71'), Жан-Филипп Матета, Джордан Айю (Одсонн Эдуард, 71') Предупреждения: Хефферсон Лерма (50'), Родриго Бентанкур (58'), Сэм Джонстон (75')

Благодаря победе «Тоттенхэм» набрал 70 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице. У «Кристал Пэлас» 28 пунктов и четырнадцатая позиция.

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В параллельной игре «Фулхэм» на своем поле разгромил «Брайтон» со счетом 3:0.

Три очка лондонской команде принесли забитые мячи Харри Уилсона, Родриго Муньеса и Адама Траоре.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Брайтон энд Хоув Альбион 2:0 Голы: 1:0 Гарри Уилсон (21'), 2:0 Родриго Мунис (32'), 3:0 Адама Траоре (90 + 1') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Олуватосин Адарабиойо, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Харрисон Рид, Саша Лукич (Бобби Декордова-Рид, 88'), Гарри Уилсон (Адама Траоре, 84'), Андреас Перейра (Томас Кейрни, 69'), Алекс Айуоби (Виллиан, 69'), Родриго Мунис (Армандо Броя, 84') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Адам Лаллана (Факундо Буонанотте, 59'), Первис Эступинан, Ян Паул ван Хекке, Тарик Лампти (Саймон Адингра, 46'), Адам Уэбстер, Льюис Данк (Паскаль Грос, 59'), Йоэл Велтман, Карлос Балеба (Якуб Модер, 78'), Эван Фергюсон, Julio Enciso (Ансумане Фати, 46') Предупреждения: Карлос Балеба (8'), Первис Эступинан (57'), Бобби Декордова-Рид (89')

После этой игры «Фулхэм» набрал 35 очков и идет двенадцатым в турнирной таблице. У «Брайтона» 39 пунктов и девятая строчка.

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Еще в одной игре «Вест Хэм» на выезде переиграл «Эвертон» со счетом 3:1.

За хозяев забил Бету, а за гостей отличились Курт Зума, Томаш Соучек и Эдсон Альварес.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Вест Хэм 1:1 Голы: 1:0 Бету (56'), 1:1 Курт Зума (62'), 1:2 Томаш Соучек (90 + 1'), 1:3 Эдсон Альварес (90 + 5') Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Доминик Калверт-Льюин, 74'), Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Бен Годфри, Джек Харрисон (Андре Гомеш, 80'), Амаду Онана, Джеймс Гарнер, Абдулайе Дукуре (Льюис Доббин, 90'), Дуайт Макнил (Юссеф Шермити, 90') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эдсон Альварес, Эмерсон (Анджело Огбонна, 90'), Курт Зума, Константинос Мавропанос, Владимир Цоуфаль, Лукас Пакета (Майкл Антонио, 80'), Джеймс Уорд-Праус (Калвин Филлипс, 66'), Мохаммед Кудус (Бенджамин Джонсон, 90'), Томаш Соучек, Джаррод Боуэн Предупреждения: Джордан Пикфорд (90 + 2'), Томаш Соучек (90 + 2'), Майкл Антонио (90 + 3')

«Вест Хэм» набрал 42 очка и идет седьмым. У «Эвертона» 25 пунктов и шестнадцатая позиция.