«Брентфорд» — «Челси»: счет матча 2:2 (0:1), обзор голов

Аксель Дисаси Фото: globallookpress.com
Счет на 35-й минуте открыл нападающий «аристократов» Николас Джексон.
На 50-й минуте счет сравнял защитник Мадс Роэрслев, а спустя 19 минут «пчел» вывел вперед Йоан Висса.
«Челси» удалось сравнять счет только на 83-й минуте. Гол на счету защитника Акселя Дисаси.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брентфорд — Челси 2:2
Голы: 0:1 Николас Джексон (35'), 1:1 Мадс Роэрслев (50'), 2:1 Йоан Висса (69'), 2:2 Аксель Дисаси (83') Брентфорд: Марк Флеккен, Матиас Йёргенсен, Кристоффер Аер, Нэйтан Коллинз, Мадс Роэрслев, Серхио Регилон, Фрэнк Аниика (Матиас Йенсен, 77'), Кристиан Нергор, Витали Янельт (Yehor Yarmoliuk, 87'), Айван Тони, Йоан Висса (Ниль Мопе, 87') Челси: Джордже Петрович, Бен Чилвел, Леви Колвилл (Рахим Стерлинг, 79'), Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Конор Галлахер, Коул Палмер, Энцо Фернандес (Михаил Мудрик, 71'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Николас Джексон Предупреждения: Конор Галлахер (38'), Витали Янельт (57'), Фрэнк Аниика (73'), Матиас Йоргенсен (90 + 1')
В следующем туре «Брентфорд» отправится в гости к «Арсеналу».
«Челси» примет дома «Ньюкасл».