«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом и потребовать с него 10 млн евро

Московскийможет расторгнуть трудовое соглашение с нападающим

И сделать столичный клуб это может в одностороннем порядке без выплаты компенсации в случае нарушения нескольких пунктов, прописанных в его контракте, информирует «Чемпионат».

Под этим подразумевается ряд стандартных нарушений: прогул, нарушение допинговых правил, спортивная дисквалификация. Кроме того, имеется отдельный пункт по поводу возможных нарушений спортсменом законодательства.

Если Промес потеряет право на участие в матчах за «Спартак» в результате его неправомерных действий, то клуб имеет право расторгнуть контракт без последствий, а также получить от него компенсацию.

Под это соглашение относятся приговор суда, который признает спортсмена виновным, вступление такого приговора в силу, а также такое нарушение, которое делает невозможным для футболиста работать в России.

Также сообщается, что если клуб расторгнет контракт с Промесом на основании дисциплинарных взысканий или если сам игрок прибегнет к такой опции без уважительной причины, либо не приступит к работе в назначенный по договору день, то будет обязан выплатить «Спартаку» свыше € 10 млн.