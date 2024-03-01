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    Аленичев: Если Спартак« добьется ничьей в Санкт-Петербурге, это будет огромным успехом

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    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о предстоящем матче 19-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «красно-белыми».

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Считаю, что если "Спартак" добьётся ничьей в Санкт-Петербурге, это будет огромным успехом. Шансы я бы оценил 90 на 10, потому что у "Зенита" и состав посильнее, и команда играет дома. Как я понимаю, то будет практически полный стадион.

    "Зенит" приобрёл трёх бразильцев за 30 миллионов евро, в то время как "Спартак" купил Угальде, на которого будет интересно посмотреть. Контрольные игры — это одно, а как он будет выглядеть в официальных матчах, тем более сразу же против чемпиона страны — это другое», — сказал Аленичев Чемпионату.

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    • Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2-го марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 18-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Спартак» — на 5-й позиции с 30-ю баллами.

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