Аленичев: Если Спартак« добьется ничьей в Санкт-Петербурге, это будет огромным успехом

Экс-тренервысказался о предстоящем матче 19-го тура российской Премьер-лиги междуи «красно-белыми».

«Считаю, что если "Спартак" добьётся ничьей в Санкт-Петербурге, это будет огромным успехом. Шансы я бы оценил 90 на 10, потому что у "Зенита" и состав посильнее, и команда играет дома. Как я понимаю, то будет практически полный стадион.

"Зенит" приобрёл трёх бразильцев за 30 миллионов евро, в то время как "Спартак" купил Угальде, на которого будет интересно посмотреть. Контрольные игры — это одно, а как он будет выглядеть в официальных матчах, тем более сразу же против чемпиона страны — это другое», — сказал Аленичев Чемпионату.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2-го марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 18-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Спартак» — на 5-й позиции с 30-ю баллами.