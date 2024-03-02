«Зенит»
Турнирное положение: после первой части сезона дружина Сергея Семака идет на втором месте в таблице РПЛ и на два очка отстоет от лидирующего «Краснодара».
Последние матчи: петербургский клуб в зимнее межсезонье провел немало товарищеских матчей. Особенно ярким получилось выступление «Зенита» на Кубке Равноправия, где он выиграл три из трех матчей.
Зенит — Спартак: коэффициенты букмекеров
Были обыграны «Аль-Духаиль» (2:0), «Шанхай Шеньхуа» (6:0) с Леонидом Слуцким и «Сантос» (4:1).
Не сыграют: без потерь в составе «Зенит» подойдет к этому матчу.
Состояние команды: в межсезонье петербургскому
«Спартак»
Турнирное положение: после первой части сезона «Спартак» идет только на пятом месте в таблице РПЛ. Но его отставание от «Динамо», который идет на третьей строчке составляет всего пять очков.
Последние матчи: команда Гильермо Абаскаля неплохо провела зимние тренировчные сборы и показывала в целом неплохой уровень футбола, но надо делать скидку на уровень соперников.
Были разгромлены «Кайрат» (6:0), «Абдыш» (4:0), «Астана» (0:4), в тоже время не стоит забывать о поражении от «Ростова» (0:3).
Не сыграют: дисквалифицирован Наиль Умяров, травмированы Литвинов, Бонгонда, до сих пор лечится Тавареш.
Состояние команды: зимой в составе не произошло особых изменений, был куплен только нападающий из Коста-Рики Манфред Угальде, но как любому игроку с другого континента ему потребуется время на адаптацию.
Статистика для ставок
- В первом круге «Зенит» на выезде победил со счетом 3:1
- В прошлом сезоне соперники обменялись победами на своем поле
- Вообще «Зенит» исторически очень неудобный соперник для «Спартака», большая часть матчей в последние 10 лет заканчивалось успехами петербургского клуба
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,65, а на успех «Спартак» — 5,30. Ничья же оценивается букмекерами в 4,30.
Тотал меньше 2,5 можно забрать 2,17, а тотал больше 2,5 за 1,74.
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Прогноз: «Зенит» гораздо более мастеровитая команда, к тому она играет на своем поле при мощной поддержке трибун, поэтому вряд ли тут случится неожиданность, хотя первые туры после возобновления чемпионата всегда полны неожиданностей.
Ставка:
Прогноз: любители рискнуть могут попробовать взять вариант победы «Зенита» с разницей в два и более мячей.
Ставка: победа «Зенита» с форой -1,5 за 2,70.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Зенит» — «Спартак» за 5.48.