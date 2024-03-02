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    «Зенит» покажет, кто в доме хозяин

    «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.04) на футбол, РПЛ, 2 марта 2024 года

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    Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги, начало — 19:30 (мск). «Зенит» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Марта 2024 года
    Зенит
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    «Зенит»

    Турнирное положение: после первой части сезона дружина Сергея Семака идет на втором месте в таблице РПЛ и на два очка отстоет от лидирующего «Краснодара».

    Последние матчи: петербургский клуб в зимнее межсезонье провел немало товарищеских матчей. Особенно ярким получилось выступление «Зенита» на Кубке Равноправия, где он выиграл три из трех матчей.

    Зенит — Спартак: коэффициенты букмекеров

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    Были обыграны «Аль-Духаиль» (2:0), «Шанхай Шеньхуа» (6:0) с Леонидом Слуцким и «Сантос» (4:1).

    Не сыграют: без потерь в составе «Зенит» подойдет к этому матчу.

    Состояние команды: в межсезонье петербургскому клубу удалось укрепить проседавшие позиции и сейчас это команда без слабых мест по меркам РПЛ. Защитник Нино и полузащитник Артур с ходу готовы стать лидерами «Зенита», их уровень это позволяет сделать без раскачки.

    «Спартак»

    Турнирное положение: после первой части сезона «Спартак» идет только на пятом месте в таблице РПЛ. Но его отставание от «Динамо», который идет на третьей строчке составляет всего пять очков.

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  • 12/02/2024

    • Последние матчи: команда Гильермо Абаскаля неплохо провела зимние тренировчные сборы и показывала в целом неплохой уровень футбола, но надо делать скидку на уровень соперников.

    Были разгромлены «Кайрат» (6:0), «Абдыш» (4:0), «Астана» (0:4), в тоже время не стоит забывать о поражении от «Ростова» (0:3).

    Не сыграют: дисквалифицирован Наиль Умяров, травмированы Литвинов, Бонгонда, до сих пор лечится Тавареш.

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    Состояние команды: зимой в составе не произошло особых изменений, был куплен только нападающий из Коста-Рики Манфред Угальде, но как любому игроку с другого континента ему потребуется время на адаптацию. Потерь в составе тоже не произошло, если не считать уход молодого Мелешина.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Зенит» на выезде победил со счетом 3:1

    • В прошлом сезоне соперники обменялись победами на своем поле

    • Вообще «Зенит» исторически очень неудобный соперник для «Спартака», большая часть матчей в последние 10 лет заканчивалось успехами петербургского клуба

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,65, а на успех «Спартак» — 5,30. Ничья же оценивается букмекерами в 4,30.

    Тотал меньше 2,5 можно забрать 2,17, а тотал больше 2,5 за 1,74.

    Прогноз: «Зенит» гораздо более мастеровитая команда, к тому она играет на своем поле при мощной поддержке трибун, поэтому вряд ли тут случится неожиданность, хотя первые туры после возобновления чемпионата всегда полны неожиданностей.

    Ставка: победа «Зенита» с форой -1 за 2,04.

    Прогноз: любители рискнуть могут попробовать взять вариант победы «Зенита» с разницей в два и более мячей.

    Ставка: победа «Зенита» с форой -1,5 за 2,70.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Зенит» — «Спартак» за 5.48.

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    Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» покажет, кто в доме хозяин
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