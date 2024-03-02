В рамках 19-го тура чемпионата России 2 марта пройдет матч «Зенит» — «Спартак». Начало — 19:30 (мск). «Зенит» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Зенит» ушел зимовать на 2 месте таблицы РПЛ, на 2 очка отставая от лидера «Краснодара».

При этом атака команды привычно сильна и результативна. В 18 матчах чемпионата России петербуржцы отличились 35 забитыми мячами.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. «Зенит» в спарринге разгромил «Сантос» (4:1).

Вообще, подопечные Сергея Семака в контрольных матчах оставили приятное впечатление. Да и лидеры на месте, что уже немало.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 14 мячей. А вот в свои ворота «Зенит» пропустил 5 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на РПЛ

Состояние команды: Питерцы явно намереваются как можно скорее вернуться на привычное первое место. Тем паче, состав у команды явно сильнейший в РПЛ.

Наверняка Семак в этой встрече настроит подопечных максимально. И оппонент принципиальный, и собственный кадровый ресурс качественный.

Стоит отметить, что «Зенит» традиционно успешно противостоит «Спартаку». В 5 последних очных поединках петербуржцы выиграли трижды при одной коллизии.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» в нынешнем сезоне привычно борется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 5 месте в турнирной таблице РПЛ.

Команда Гильермо Абаскаля забила 27 мячей, пропустив в свои ворота 24.

Последние матчи: в последних пяти контрольных матчах в активе у «Спартака» 4 победы при 1 поражении

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Спартак» выглядит не столь мощно. Да и над Абаскалем сгущаются тучи, и в этом плане все может решиться в первых весенних матчах.

В своем последнем поединке «Спартак» добыл уверенную победу. «Красно-белые» в спарринге разгромили «Астану» (4:0).

В последнем поединке хет-трик оформил Квинси Промес. Голландец способен вытащить москвичей, как минимум, в медальную зону.

И уж совсем очевидно, что гости не будут отсиживаться в тылах. Между тем, проблем в игре команды множество, да и оппонент силен.

Статистика для ставок

«Зенит» не проигрывал москвичам в 3 последних очных встречах

В двух последних очных поединках питерцы забивали «Спартаку» по 3 мяча

Последняя очная встреча принесла успех петербуржцам (3:1)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.44, а победа гостей — в скромные 5.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.22.

Прогноз: Москвичи очень симпатично смотрелись в контрольных поединках, да и лидеры команды пребывают в отличных кондициях.

«Спартаку» нужно сразу активно набирать очки, иначе о чемпионской гонке можно будет забыть.

Ставка: Победа «Спартака» за 5.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на двоих забьют более 5 мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 11.00. Но еще доступен и взвешенный прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 5.55.