«Зенит»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Зенит» ушел зимовать на 2 месте таблицы РПЛ, на 2 очка отставая от лидера «Краснодара».
При этом атака команды привычно сильна и результативна. В 18 матчах чемпионата России петербуржцы отличились 35 забитыми мячами.
Зенит — Спартак: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. «Зенит» в спарринге разгромил «Сантос» (4:1).
Вообще, подопечные Сергея Семака в контрольных матчах оставили приятное впечатление. Да и лидеры на месте, что уже немало.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 14 мячей. А вот в свои ворота «Зенит» пропустил 5 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Питерцы явно намереваются как можно скорее вернуться на привычное первое место. Тем паче, состав у команды явно сильнейший в РПЛ.
Наверняка Семак в этой встрече настроит подопечных максимально. И оппонент принципиальный, и собственный кадровый ресурс качественный.
Стоит отметить, что «Зенит» традиционно успешно противостоит «Спартаку». В 5 последних очных поединках петербуржцы выиграли трижды при одной коллизии.
«Спартак»
Турнирное положение: «Спартак» в нынешнем сезоне привычно борется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 5 месте в турнирной таблице РПЛ.
Команда Гильермо Абаскаля забила 27 мячей, пропустив в свои ворота 24.
Последние матчи: в последних пяти контрольных матчах в активе у «Спартака» 4 победы при 1 поражении
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Спартак» выглядит не столь мощно. Да и над Абаскалем сгущаются тучи, и в этом плане все может решиться в первых весенних матчах.
В своем последнем поединке «Спартак» добыл уверенную победу. «Красно-белые» в спарринге разгромили «Астану» (4:0).
В последнем поединке хет-трик оформил Квинси Промес. Голландец способен вытащить москвичей, как минимум, в медальную зону.
И уж совсем очевидно, что гости не будут отсиживаться в тылах. Между тем, проблем в игре команды множество, да и оппонент силен.
Статистика для ставок
- «Зенит» не проигрывал москвичам в 3 последних очных встречах
- В двух последних очных поединках питерцы забивали «Спартаку» по 3 мяча
- Последняя очная встреча принесла успех петербуржцам (3:1)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.44, а победа гостей — в скромные 5.48.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.22.
- 1.95Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставка
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Прогноз: Москвичи очень симпатично смотрелись в контрольных поединках, да и лидеры команды пребывают в отличных кондициях.
«Спартаку» нужно сразу активно набирать очки, иначе о чемпионской гонке можно будет забыть.
Ставка: Победа «Спартака» за 5.48.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на двоих забьют более 5 мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 11.00. Но еще доступен и взвешенный прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 5.55.