Тен Хаг о предстоящем матче с «Ман Сити»: Игрокам придется выложиться на полную

Главный тренервысказался о предстоящем матче 27-го тура АПЛ с

«Манчестер Сити — это хорошая команда, но в нынешнем сезоне хороших команд становится больше. Оглядываясь назад, мы выиграли у них всего один раз. Нам не помешает удача. Знаю точно, что игрокам придётся выложиться на полную», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Ранее голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «горожанами».

Напомним, что матч между этими командами состоится 3-го марта в 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 3-й позиции с 59-ю баллами в копилке.