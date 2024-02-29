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    Тен Хаг о предстоящем матче с «Ман Сити»: Игрокам придется выложиться на полную

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Манчестер Сити — это хорошая команда, но в нынешнем сезоне хороших команд становится больше. Оглядываясь назад, мы выиграли у них всего один раз. Нам не помешает удача. Знаю точно, что игрокам придётся выложиться на полную», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

    Ранее голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «горожанами».

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    • Напомним, что матч между этими командами состоится 3-го марта в 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 3-й позиции с 59-ю баллами в копилке.

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