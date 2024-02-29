Онана о матче с «Ман Сити»: Осознаем, что будет очень сложно

Голкипервысказался о предстоящем матче 27-го тура АПЛ с

«Мы все прекрасно знаем, насколько важен этот матч для всех, кто связан с "Манчестер Юнайтед": для футболистов, для руководства, для болельщиков, для города.

Осознаём, что будет очень сложно, но мы попытаемся добыть победу. Да, это непростая задача, но я верю в своих ребят. Мы будем бороться!» — приводит слова Онана аккаунт UtdPlug.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 3-го марта в 18:30 мск.

После 26-и туров «горожане» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 59-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 6-й позиции (44 балла).