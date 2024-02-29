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    Онана о матче с «Ман Сити»: Осознаем, что будет очень сложно

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    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о предстоящем матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

    Андре Онана
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    Андре Онана

    «Мы все прекрасно знаем, насколько важен этот матч для всех, кто связан с "Манчестер Юнайтед": для футболистов, для руководства, для болельщиков, для города.

    Осознаём, что будет очень сложно, но мы попытаемся добыть победу. Да, это непростая задача, но я верю в своих ребят. Мы будем бороться!» — приводит слова Онана аккаунт UtdPlug.

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    • Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 3-го марта в 18:30 мск.

    После 26-и туров «горожане» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 59-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 6-й позиции (44 балла).

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