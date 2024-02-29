Аурелио Де Лаурентис: Футбол давно болен

Президент «Наполи»недоволен развитием современного футбола и видит в нем множество недостатков.

«Футбол болен. Но почему он болен? Потому что экономика футбола больна. Потому что лиги и команды не могут конкурировать друг с другом с финансовой точки зрения. Таким образом, лиги не являются достаточно продуктивными.

Каждый раз УЕФА говорит: "Хорошо, теперь в Лиге чемпионов мы выделяем € 2,4 млрд, в Лиге Европы — более € 500 млн, а в Лиге конференции — более € 238 млн". Но если все команды всё равно в долгах, то это означает, что этой суммы недостаточно.

Так что это неустойчивый футбол. Мало того, что это неустойчиво, так мы ещё играем так много матчей. В конечном итоге мы (футбольные клубы) больше не привлекаем аудиторию», — цитирует Де Лаурентиса журналист Николо Скира в социальной сети.

Календарь и таблица Серии А

После 26-ти туров «Наполи» идет на девятом месте в Серии А с 40 очками. В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат.