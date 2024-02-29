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    Аурелио Де Лаурентис: Футбол давно болен

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    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис недоволен развитием современного футбола и видит в нем множество недостатков.

    Аурелио Де Лаурентис
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    Аурелио Де Лаурентис

    «Футбол болен. Но почему он болен? Потому что экономика футбола больна. Потому что лиги и команды не могут конкурировать друг с другом с финансовой точки зрения. Таким образом, лиги не являются достаточно продуктивными.

    Каждый раз УЕФА говорит: "Хорошо, теперь в Лиге чемпионов мы выделяем € 2,4 млрд, в Лиге Европы — более € 500 млн, а в Лиге конференции — более € 238 млн". Но если все команды всё равно в долгах, то это означает, что этой суммы недостаточно.

    Так что это неустойчивый футбол. Мало того, что это неустойчиво, так мы ещё играем так много матчей. В конечном итоге мы (футбольные клубы) больше не привлекаем аудиторию», — цитирует Де Лаурентиса журналист Николо Скира в социальной сети.

    Календарь и таблица Серии А

    После 26-ти туров «Наполи» идет на девятом месте в Серии А с 40 очками. В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат.

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