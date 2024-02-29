Стало известно, сможет ли Беллингем сыграть в ближайших матчах «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала», скорее всего, успеет восстановиться к ближайшим матчам.

По информации Diario AS, англичанин должен сыграть в гостевом матче 27-го тура Ла Лиги против «Валенсии», который состоится 2 марта.

Отмечается, что в пятницу Джуд будет тренироваться в общей группе. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает, что 20-летний футболист точно будет готов к ответному матчу с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Беллингем провел в чемпионате Испании 21 матч, забил 16 мячей и сделал три результативные передачи.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 26 туров.