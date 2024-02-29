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    Стало известно, сможет ли Беллингем сыграть в ближайших матчах «Реала»

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    Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, скорее всего, успеет восстановиться к ближайшим матчам.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    По информации Diario AS, англичанин должен сыграть в гостевом матче 27-го тура Ла Лиги против «Валенсии», который состоится 2 марта.

    Отмечается, что в пятницу Джуд будет тренироваться в общей группе. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает, что 20-летний футболист точно будет готов к ответному матчу с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    • В текущем сезоне Беллингем провел в чемпионате Испании 21 матч, забил 16 мячей и сделал три результативные передачи.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 26 туров.

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