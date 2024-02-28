Игнашевич: У «Балтики» еще будет возможность исправить ситуацию

Наставник «Балтики»высказался по поводу старта второй части сезона-2023/24 РПЛ.

В 19-м туре клуб сыграет с «Сочи».

«Думаю, что ключевые матчи все, а не только первые два. Конечно, важно хорошо начать. Это бы добавило позитива не только нам и игрокам, но и болельщикам, безусловно. Хочу сказать, что нам сейчас, может быть, не нужно смотреть в турнирную таблицу.

У нас хорошая команда, и у нас ещё будет возможность исправить ситуацию и подняться не только после двух матчей. Впереди ещё 12 туров», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

«Балтика» идет 15-й в таблице РПЛ, набрав 13 очков в 18 играх.