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    Полузащитник «Балтики»: Мы готовы отдать себя полностью, чтобы сохранить прописку в РПЛ

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    Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян подвел итоги зимних сборов команды.

    Тигран Аванесян
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    Тигран Аванесян

    «Сборы подходят к концу. Мы провели качественные сборы. В хорошем моральном и физическом состоянии подходим к сезону. Готовы отдать себя полностью, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

    До зимней паузы у нас, может, пропал менталитет победителей. Играли хорошо и зрелищно часто, но чего‑то не хватало. Не знаю, чего. Это сейчас неинтересно. Важно, как сейчас пройдут три месяца. Неправильно вспоминать, что было. Важно то, что будет», — заявил Аванесян в эфире «Матч ТВ».

    После 18-и туров «Балтика» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем матче калининградская команда сыграет против «Сочи» 3-го марта.

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