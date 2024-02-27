Клопп: Пытался посмотреть матч Бундеслиги, но переключился на «Лидс» — «Лестер». Чемпионшип — вау!

Главный тренер английскогов преддверии матча св Кубке Англии высказал свое мнение о Чемпионшипе.

«Я обожаю Чемпионшип. Я частенько его смотрю. На прошлой неделе видел матч "Лидса" с "Лестером". Кажется, параллельно шел матч Бундеслиги, я пытался его посмотреть, но затем переключился на "Лидс" — "Лестер". Вау!

Чемпионшип стал лучше. Не знаю, каким он был 9 лет назад, честно говоря. Не уверен, что сразу начал его смотреть. Но футбол, в которой там играют, и интенсивность совершенно сумасшедшие. Полное безумие.

Я видел недавно матч "Вест Бромвича", там видна четкая идея игры в футбол. "Лестер", "Саутгемтон" — то же самое. Кажется, я не смотрел матчей "Ипсвича", но он тоже хорошо идет.

Потрясающая лига, невероятно тяжелая. У нас в АПЛ много матчей, но в Чемпионшипе их еще больше. То, что там происходит, впечатляет. Там очень хорошие тренеры, игроки и клубы», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» состоится 28 декабря и начнется в 23:00 мск.