Тренер «Крыльев Советов» рассказал, кто больше всех страдает в условиях отстранения российского футбола

Игорь Осинькин Фото: globallookpress.com
«Если мне в этой ситуации по‑настоящему что‑то жаль, то это то, что институт сборных, как первых, так и молодежных и юношеских, практически не работает.
Я понимаю, что РФС крутится, находит игры какие‑то, молодежная сборная играла турнир в Бразилии.
Но без официальных соревнований немножечко молодые футболисты что‑то недополучают. Возможности проверить себя на другом уровне у них нет. Это по‑настоящему очень обидно», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».
Напомним, в марте сборная России проведет товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.