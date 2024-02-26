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    Тренер «Крыльев Советов» рассказал, кто больше всех страдает в условиях отстранения российского футбола

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Если мне в этой ситуации по‑настоящему что‑то жаль, то это то, что институт сборных, как первых, так и молодежных и юношеских, практически не работает.

    Я понимаю, что РФС крутится, находит игры какие‑то, молодежная сборная играла турнир в Бразилии.

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    • Но без официальных соревнований немножечко молодые футболисты что‑то недополучают. Возможности проверить себя на другом уровне у них нет. Это по‑настоящему очень обидно», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

    Напомним, в марте сборная России проведет товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

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