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    Издание Goal считает Беллингема главным претендентом на Золотой мяч-2024

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    Интернет-портал Goal назвал топ-20 футболистов, которые обладают наибольшими шансами на то, чтобы получить награду «Золотой мяч» в 2024-м году.

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    • 20. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).

    • 19. Флориан Вирц («Байер», сборная Германии).

    • 18. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии).

    • 17. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии).

    • 16. Родриго Гоэс («Реал», сборная Бразилии).

    • 15. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии).

    • 14. Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии).

    • 13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», сборная Аргентины).

    • 12. Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции).

    • 11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов).

    • 10. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии).

    • 9. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).

    • 8. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).

    • 7. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

    • 6. Гарри Кейн («Бавария», сборная Германии).

    • 5. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании).

    • 4. Филип Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии).

    • 3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

    • 2. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции).

    • 1. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии).
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