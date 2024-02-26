Издание Goal считает Беллингема главным претендентом на Золотой мяч-2024

- 20. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).
- 19. Флориан Вирц («Байер», сборная Германии).
- 18. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии).
- 17. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии).
- 16. Родриго Гоэс («Реал», сборная Бразилии).
- 15. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии).
- 14. Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии).
- 13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», сборная Аргентины).
- 12. Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции).
- 11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов).
- 10. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии).
- 9. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).
- 8. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).
- 7. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).
- 6. Гарри Кейн («Бавария», сборная Германии).
- 5. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании).
- 4. Филип Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии).
- 3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).
- 2. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции).
- 1. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии).