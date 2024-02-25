Невилл: Я не испытываю ни малейшего сочувствия к «Челси»

Бывший футболиствысказался о победе в финальном матче Кубка английской лиги с(0:1).

«В дополнительное время дети Клоппа играли против "синих" бутылок стоимостью в миллиард фунтов. "Ливерпуль" был просто великолепен. Эти молодые игроки были невероятны. Клопп должен гордиться ими.

А вот к "Челси" я не испытываю ни малейшего сочувствия. Игроки Маурисио Почеттино потухли. Они потухли прямо на наших глазах и на глазах своих болельщиков», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, что «Челси» и «Ливерпуль» довели дело до дополнительного времени. На 118-й минуте защитник «мерсисайцев» Вирджил ван Дейк забил победный гол.