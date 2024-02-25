Сегодня «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в решающем матче Кубка английской лиги. Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 18:00 по московскому времени. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Челси»

Лондонский клуб является пятикратным обладателем этого трофея. Последний раз «Челси» выигрывал кубок в сезоне 2014/2015, одолев в финале «Тоттенхэм» (2:0). С тех пор «синие» еще дважды выходил в финал в 2019 и 2022 годах, но оба раза уступали в серии послематчевых пенальти. Сначала «Манчестер Сити», а затем «Ливерпулю».

В этом розыгрыше турнира «Челси» стартовал со второго раунда, обыграв «Уимблдон» (2:1). Далее подопечные Почеттино в сухую одолели «Брайтон» (1:0) и «Блэкберн» (2:0), а в четвертьфинале помучались с «Ньюкаслом», сломив сопротивление сорок только в серии пенальти. В двухраундовом полуфинале против «Мидлсбро» «синие» взяли верх с общим счетом 6:2 (0:1 в гостях и 6:1 дома).

Для «Челси» этот финал одна из последних возможностей пробиться в еврокубки на будущий сезон. Через чемпионат это будет сделать крайне сложно, лондонцы лишь десятые в турнирной таблице. В крайнем матче АПЛ «Челси» поделил очки на выезде с «Манчестер Сити» (1:1).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» 9 раз становился обладателем Кубка английской лиги, что является рекордом. В сезоне 2021/2022 «красные» опередили «Манчестер Сити» по количеству побед в данном турнире, одолев в финале лондонский «Челси».

На пути к финалу текущего розыгрыша трофея «Ливерпуль» преодолел четыре стадии. Сначала подопечные Юргена Клоппа выиграли у «Лестера» (3:1), а затем выбили из турнира «Борнмут» (2:1) и «Вест Хэм» (5:1). Два полуфинальных матча против «Фулхэма» получились довольно напряженными, но «Ливерпуль» все же смог добиться положительного для себя результата (2:1 дома и 1:1 на выезде).

Мерсисайдцы также остаются одними из главных фаворитов на победу в чемпионате Англии. «Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ с 60 очками, опережая «Манчестер Сити» на одно очко, а «Арсенал» на два. В крайнем туре чемпионата Англии «красные» одержали крупную победу над «Лутоном» (4:1).

Личные встречи

Команды дважды сыграли между собой в рамках текущего сезона АПЛ. Матч на «Стэмфорд Бридж» завершился вничью, а на «Энфилде» «Ливерпуль» разгромил соперника со счетом 4:1.

Всего в 10-ти последних встречах на счету «Ливерпуля» 4 победы, «Челси» оказался сильнее в одном случае и 5 раз была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино:

— «Юрген один из лучших — наряду с Пепом Гвардиолой — тренеров в мире. Он достаточно умен. Юрген знает, что когда ты приезжаешь и играешь финал, могут возникнуть разные обстоятельства. Если они не фавориты, то и мы не фавориты! Это финал, в котором нельзя сказать, что есть фаворит!

Однако я все же считаю, что "Ливерпуль" — фаворит. За последние несколько лет у них появился опыт, они могут бороться как команда и участвовать в разных финалах».

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