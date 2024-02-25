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    «Челси» шокирует «Ливерпуль» в финале Кубка лиги?

    «Челси» — «Ливерпуль». Ставка (2.24) и прогноз на финал Кубка английской лиги 25 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль» сыграет против лондонского «Челси» в финале Кубка английской лиги. Матч пройдет 25 февраля в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 18:00 мск. «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 25 Февраля 2024 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 18:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Челси»

    Путь в финал: в полуфинале «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Мидлсбро». «Синие» уступили на поле соперника 0:1, после чего устроили настоящее шоу в ответной игре — 6:1.

    Самым нервным было противостояние с «Ньюкаслом» в четвертьфинале. Сначала «Челси» сравнял счет на последних минутах основного времени, а потом вырвал победу в серии пенальти.

    Последние матчи: на прошлой неделе «Челси» удивил всю Англию, сыграв вничью на поле «Манчестер Сити» (1:1). При этом соперник забил ответный гол уже в конце второго тайма.

    А перед этим команда Маурисио Почеттино одержала победу над «Астон Виллой» (3:1) в Кубке Англии и обыграл «Кристал Пэлас» (3:1) в рамках АПЛ.

    Не сыграют: травмированных, как обычно, много. Предстоящий матч пропустят Рис Джеймс, Уэсли Фофана, Бенуа Бадьяшиль, Ромео Лавиа, Марк Кукурелья и Лесли Угучукву.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: несмотря на то, что «Челси» застрял в середине турнирной таблицы АПЛ, в этом месяце «синие» наконец-то провели несколько матчей на очень хорошем уровне. Гостевая ничья с «Ман Сити» свидетельствует о том, что не все так плохо, как можно подумать. Если руководство проявит терпение, Почеттино, скорее всего, создаст на «Стэмфорд Бридж» команду, которую снова будут бояться.

    «Ливерпуль»

    Путь в финал: «Ливерпуль» начал нынешний розыгрыш Кубка лиги с победы над «Лестером», безоговорочного лидера Чемпионшипа. После этого «красные» остановили двух представителей АПЛ — «Борнмут» и «Вест Хэм».

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    • В полуфинале «Ливерпуль» обыграл по сумме двух матчей лондонский «Фулхэм» (2:1, 1:1).

    Последние матчи: «Ливерпуль» начал месяц с очень неприятного гостевого поражения на поле «Арсенала» (3:1).

    Но команда Юргена Клоппа быстро пришла в себя, дальше были яркие победы над «Бернли», «Брентфордом» и «Лутоном», благодаря которым «мерсисайдцы» продолжают лидировать в АПЛ.

    Также стоит отметить, что «Ливерпуль» потерпел лишь одно поражение в 15-ти предыдущих матчей.

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    Не сыграют: у «Ливерпуля» снова тяжелейшая кадровая ситуация. В лазарете находятся Алиссон, Жоэль Матип, Диогу Жота, Трент Александер-Арноль, Тьяго Алькантара и Кертис Джонс. Кроме того, под вопросом остается участие в матче Мохамеда Салаха, Дарвина Нуньеса и Доминика Сабослаи.

    Состояние команды: «Ливерпуль» здорово провел три недавних матча, однако надо учитывать, что там ему противостояли команды, которые находятся за пределами топ-10.

    Плюс вызывает опасения кадровая ситуация, травмированных чересчур много, и самое печальное, что среди, в основном, ключевые исполнители.

    Статистика для ставок

    • Просто ужасный факт: четыре из шести предыдущих матчей между «Челси» и «Ливерпулем» завершились со счетом 0:0 в основное время

    • В первом круге АПЛ матч между этими командами завершился вничью 1:1, а на «Энфилде» «Ливерпуль» разгромил «Челси» со счетом 4:1

    • «Челси» последний раз забивал «Ливерпулю» больше одного гола два года назад — в январе 2022-го встреча «синие» и «красные» сыграли вничью 2:2

    • «Ливерпуль» забил 30 мячей в десяти предыдущих матчах, а «Челси» — 21

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Челси» в этом матче можно поставить за 3.38, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Ливерпуля» — за 2.24.

    Прогноз: многие, конечно, уверены, что банда Клоппа заберет этот трофей, но надо понимать, что без ряда основных игроков сделать это будет очень сложно.

    Челси — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

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    К тому же, несмотря на многочисленные неудачи «Челси» в этом сезоне, Почеттино неоднократно напоминал о своем умении правильно настраивать команду на большие матчи.

    Рекомендуемая ставка: «Челси» станет победителем Кубка лиги за 2.24 (результат с учетом основного времени, овертайма и серии пенальти).

    Прогноз: может, команды и будут осторожничать, но матч наверняка получится динамичным, с большим количеством атак, а это значит, что и угловых будет немало.

    Ставка: тотал угловых больше 10,5 за 2.11.

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    «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» шокирует «Ливерпуль» в финале Кубка лиги?
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