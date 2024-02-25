«Челси» — «Ливерпуль»: счет матча 0:1, обзор гола

В финальном матче Кубка английской лигив овертайме победилсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча на 118-й минуте стал Вирджил Ван Дейк, которому ассистировал Константинос Цимикас.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Челси — Ливерпуль 0:0 Гол: 0:1 Вирджил ван Дейк (118') Челси: Джордже Петрович, Мало Гюсто, Аксель Дисаси, Леви Колвилл, Бен Чилвел (Трево Чалоба, 113'), Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Коул Палмер, Конор Галлахер (Чуквунонсо Мадуэке, 97'), Рахим Стерлинг (Кристофер Нкунку, 67'), Николас Джексон (Михаил Мудрик, 90') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 87'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате (Джарелл Куанса, 106'), Конор Брэдли (Bobby Clark, 72'), Луис Диас, Харви Эллиотт, Райан Гравенберх (Джо Гомес, 28'), Ватару Эндо, Алексис Мак Аллистер (Джеймс Макконнелл, 87'), Коди Матес Гакпо (Jayden Danns, 87') Предупреждения: Бен Чилвел (45 + 3'), Конор Брэдли (45 + 3'), Алексис Мак Аллистер (81'), Ибраима Конате (82'), Джеймс Макконнелл (107')

«Ливерпуль» в десятый раз в истории стал победителем Кубка английской лиги. Команда является рекордсменом по победам в турнире.