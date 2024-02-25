Луис Энрике: Мы были более неточными, чем обычно, и менее вдохновленными

Главный тренерподвел итог матча против(1:1).

«Рано или поздно это может произойти. В какой‑то момент нам придется научиться играть без Килиана. Это то, что должны делать все тренеры.

Это был сложный матч с самого начала. Мы были более неточными, чем обычно, и менее вдохновленными. Но мне понравился настрой команды, особенно под давлением соперников.

Во втором тайме нам вообще было трудно создавать моменты. В конце концов, я считаю, что ничья заслужена, — приводит слова тренера журналист Адриен Гренье.

После этой игры "Ренн" набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У "ПСЖ" 54 пункта и первая строчка.