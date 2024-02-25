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    Луис Энрике: Мы были более неточными, чем обычно, и менее вдохновленными

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итог матча против «Ренна» (1:1).

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Рано или поздно это может произойти. В какой‑то момент нам придется научиться играть без Килиана. Это то, что должны делать все тренеры.

    Это был сложный матч с самого начала. Мы были более неточными, чем обычно, и менее вдохновленными. Но мне понравился настрой команды, особенно под давлением соперников.

    Во втором тайме нам вообще было трудно создавать моменты. В конце концов, я считаю, что ничья заслужена, — приводит слова тренера журналист Адриен Гренье.

    После этой игры "Ренн" набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У "ПСЖ" 54 пункта и первая строчка.

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