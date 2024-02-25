Аллегри: В «Ювентусе», когда хороших результатов не хватает, давление возрастает

Главный тренерподвел итог матча против(3:2).

«Мы хорошо начали, затем допустили ошибки и пропустили два гола. При первом голе у нас один защитник оказался против пяти соперников — надо было оборонятся лучше. Во втором случае Рабьо захромал, нам надо было поступить хитрее, остановить игру фолом.

Во втором тайме команда играла хорошо. У нас было несколько моментов, мы действовали более осознанно, чем в первой половине игры. Мы могли забить и раньше, но Ругани забил очень красивый гол.

Для меня это важный результат. В "Ювентусе", когда хороших результатов не хватает, давление возрастает. 57 очков — это много. Мы выдержали важное испытание под давлением. Сегодня еще один маленький шаг вперед.

Нам надо смотреть на настоящее, но клуб думает и о будущем. Впереди еще 12 игр и несколько матчей с конкурентами. Второе место было бы важным результатом, это означало бы рост, которого никто не предполагал. Впереди еще и полуфинал Кубка Италии.

Сегодня было важно победить, потому что мы привыкли этого не делать в последнее время.

У Маккенни вывихнуто плечо, у Рабьо травма пальца ноги», — цитирует Аллегри сайт Джанлуки Ди Марцио.

После этого матча «Ювентус» занимает 2-е место в таблице Серии А с 57-ю очками в активе. «Фрозиноне» — на 16-й позиции (23).