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    Пиоли о шансах «Милана» на победу в ЛЕ: Мы хотим попробовать

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после выхода в 1/8 финала Лиги Европы высказался о шансах команды на победу в турнире.

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    «Мы хотим попробовать, это очевидно. В чемпионате мы переживали положительный момент, а в воскресенье остановились. Но мы хотим подтвердить свой импульс и попытаться догнать тех, кто перед нами, особенно "Ювентус".

    В раунде 1/8 финала нам попадётся сильная команда, и будет непросто, кто бы ни выпал. Они тоже не будут рады встрече с такой командой, как "Милан", — приводит слова Пиоли Milan News.

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    • В 1/16 финала Лиги Европы "Милан" обыграл "Ренн" по счетом 5:3 по сумме 2-х встреч.

    Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоится 23-го февраля. Начало мероприятия — в 14:00 мск.

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