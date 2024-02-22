Кальцона: Очень понравился настрой «Наполи» в матче с «Барселоной»

Наставник «Наполи»подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1).

«Нам еще много над чем работать, но я поздравил игроков с тем, как завершили матч. Мы боролись, провели хороший второй тайм и великолепную финальную 15-минутку. Мне очень понравился настрой. В конечном итоге мы поверили, что можем выиграть этот матч.

Мы терпели в первые полчаса, и затем команда отреагировала. Я очень доволен заменами», — цитирует пресс-служба УЕФА Кальцону.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Ответный матч состоится 12 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».