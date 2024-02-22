Кальцона: Очень понравился настрой «Наполи» в матче с «Барселоной»

Франческо Кальцона Фото: globallookpress.com
«Нам еще много над чем работать, но я поздравил игроков с тем, как завершили матч. Мы боролись, провели хороший второй тайм и великолепную финальную 15-минутку. Мне очень понравился настрой. В конечном итоге мы поверили, что можем выиграть этот матч.
Мы терпели в первые полчаса, и затем команда отреагировала. Я очень доволен заменами», — цитирует пресс-служба УЕФА Кальцону.
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Ответный матч состоится 12 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».