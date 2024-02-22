Федотов: У Кучаева было в свое время предложение о продлении контракта, но он принял другое решение

Главный тренер московскоговысказался об уходе из клуба полузащитника. Футболист должен перебраться в

«Как я знаю, у Кучаева было в свое время предложение о продлении контракта. Он принял такое решение — новый вызов. Костя выбрал свой путь. Это право каждого человека: двигаться в том направлении, которое он видит сам.

Он полтора года был с нами. Может быть, не всё получалось, было достаточное количество травм. Но когда он выходил, например, в финале Кубка России, то безусловно вносил серьезный вклад. Костя был частью нашей команды», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В текущем сезоне Кучаев провел в чемпионате России 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.