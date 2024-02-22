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    Федотов: У Кучаева было в свое время предложение о продлении контракта, но он принял другое решение

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об уходе из клуба полузащитника Константина Кучаева. Футболист должен перебраться в «Пари НН».

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Как я знаю, у Кучаева было в свое время предложение о продлении контракта. Он принял такое решение — новый вызов. Костя выбрал свой путь. Это право каждого человека: двигаться в том направлении, которое он видит сам.

    Он полтора года был с нами. Может быть, не всё получалось, было достаточное количество травм. Но когда он выходил, например, в финале Кубка России, то безусловно вносил серьезный вклад. Костя был частью нашей команды», — цитирует Федотова «Чемпионат».

    В текущем сезоне Кучаев провел в чемпионате России 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.

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