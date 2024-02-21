Источник: Тухель хочет продолжить карьеру в Англии после ухода из «Баварии»

Главный тренеризъявил желание тренировать в Англии после ухода со своего поста в Мюнхене. Об этом сообщает The Telegraph

Стало известно, что Тухель рассматривает вариант с «Ливерпулем», где главный тренер команды Юрген Клопп объявил о своем уходе из клуба. Помимо этого, немецкий специалист готов возглавить «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии, где судьба действующих наставников пока неизвестна.

Ранее в «Баварии» подтвердили уход Тухеля с поста главного тренера после окончания нынешнего сезона.

После 22-х туров мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 8 баллов.