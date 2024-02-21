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    Хаби АлонсоСледующий клуб Хаби Алонсо: непростой выбор между «Баварией» и «Ливерпулем»
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    Источник: Тухель хочет продолжить карьеру в Англии после ухода из «Баварии»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель изъявил желание тренировать в Англии после ухода со своего поста в Мюнхене. Об этом сообщает The Telegraph.

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    Стало известно, что Тухель рассматривает вариант с «Ливерпулем», где главный тренер команды Юрген Клопп объявил о своем уходе из клуба. Помимо этого, немецкий специалист готов возглавить «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии, где судьба действующих наставников пока неизвестна.

    Ранее в «Баварии» подтвердили уход Тухеля с поста главного тренера после окончания нынешнего сезона.

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