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    «Бавария» подтвердила информацию об уходе Тухеля в конце сезона

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    Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» после завершения сезона, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

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    Решение было принято после «дружеских переговоров» Тухеля с генеральным директором «Баварии» Яном-Кристианом Дрезеном.

    «Мы договорились, что прекратим сотрудничество по окончании сезона.

    До тех пор мы с тренерским штабом, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы добиться максимального успеха», — отметил Тухель.

    «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после 22 туров, отставая от «Байера» на восемь очков. Кроме того, мюнхенская команда проиграла римскому «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и уже вылетела из Кубка Германии.

    Тухель возглавил «Баварию» весной 2023 года. Ранее он работал в дортмундской «Боруссии», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

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