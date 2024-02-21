«Бавария» подтвердила информацию об уходе Тухеля в конце сезона

Решение было принято после «дружеских переговоров» Тухеля с генеральным директором «Баварии» Яном-Кристианом Дрезеном.
«Мы договорились, что прекратим сотрудничество по окончании сезона.
До тех пор мы с тренерским штабом, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы добиться максимального успеха», — отметил Тухель.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после 22 туров, отставая от «Байера» на восемь очков. Кроме того, мюнхенская команда проиграла римскому «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и уже вылетела из Кубка Германии.
Тухель возглавил «Баварию» весной 2023 года. Ранее он работал в дортмундской «Боруссии», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».