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    Хесус Медина: Матч между сборными России и Парагвая будет особенным

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    Хавбек «Спартака» и сборной Парагвая Хесус Медина высказался о предстоящем матче с национальной командой России. По мнению Медины, матч будет равным.

    Хесус Медина
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    Хесус Медина

    «Конечно, эта встреча с Россией будет особенной, потому что у нас там играет несколько партнеров по команде. Мы шутили, что если выйдем в составе, то постараемся сделать все для победы, постараемся также отдать все силы нашей сборной. Матч будет равным, потому что, на мой взгляд, эти две сборные очень схожи по уровню. Так что это будет особенная и очень приятная игра.

    Мое отношение к России осталось прежним, я здесь уже два года. Я всегда смотрел на страну одинаково с тех пор, как попал сюда, и это лучше всего. Я знаю, что для России важно проводить такие матчи», — приводит слова Медины «Спорт-экспресс».

    Игра пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

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