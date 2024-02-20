Бенитес о «Ньюкасле»: Они находятся в идеальной ситуации, чтобы продолжать расти

Главный тренероценил результатыв нынешнем сезоне, который специалист возглавлял в период с 2016 по 2019-й год.

«Мы усердно работали и старались сделать всё возможное для клуба, учитывая те ограничения, что у нас были. Болельщики это оценили. Когда я уходил, в клубе уже появились новые владельцы. Я желаю всего наилучшего "Ньюкаслу" и Эдди Хау.

У нас были очень хорошие отношения, я до сих пор смотрю их матчи, и там всё ещё есть игроки, которые были у нас. Сейчас они находятся в идеальной ситуации, чтобы продолжать расти и совершенствоваться, но всё упирается во время — иногда оно у вас есть, иногда нет.

У меня были хорошие отношения с Майком Эшли (бывший владелец "Ньюкасла"). Но у каждого есть свои интересы. Тренер хочет инвестиций для улучшения команды, как и болельщики, но профессиональное и личное — две разные вещи. Так было и в "Ливерпуле". Я никогда не ссорился с владельцами — я просто хочу, чтобы команда становилась лучше», — приводит слова Бенитеса издание The Athletic.

После 25-и туров в английской Премьер-лиги «Ньюкасл» занимает 8-е место в таблице с 37-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 10 баллов.