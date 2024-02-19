Сёмин: Хвича соответствует принципам «Барселоны»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Барселона» приобретает игроков, потому что сегодня они нестабильны. Хвича соответствует принципам «Барселоны». На мой взгляд, для него это хороший вариант, если он состоится. В этой команде Хвича может значительно повысить свой уровень«, — сказал Сёмин "Чемпионату".

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.