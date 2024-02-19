Рой Ходжсон покинул «Кристал Пэлас»

Самый возрастной тренер английской Премьер-лигипокинул команду, сообщил официальный сайт клуба.

16 февраля 76-летней специалист почувствовал серьезное недомогание на тренировке,это и стало причиной для такого шага.

«Этот клуб особенный, он очень много значит для меня и сыграл большую роль в моей футбольной жизни. Я в полной мере наслаждался пребыванием здесь на протяжении шести сезонов, поскольку это дало мне возможность работать с игроками высшего класса и персоналом, каждый день занимаясь любимым делом.

Однако я понимаю, что, учитывая недавние обстоятельства, на данный момент для клуба может быть разумным планировать все заранее, и поэтому я принял решение уйти в отставку, чтобы клуб мог реализовать свои планы относительно нового менеджера, которые запланированы на это лето», — сказано в заявлении Ходжсона.

Календарь и таблица АПЛ

Рой Ходжсон — один из самых уважаемых английских тренеров, второй раз возглавил «Кристал Пэлас» в марте 2023 года и спас его вылета из АПЛ. Также он работал со сборной Англии (2012-2016) и многими другими европейскими клубами.

По данным некоторых инсайдеров вместо него главным тренером станет австрией Оливер Гласнер, последним клубом которого был немецкий «Айнтрахт».