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    Рой Ходжсон покинул «Кристал Пэлас»

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    Самый возрастной тренер английской Премьер-лиги Рой Ходжсон покинул команду «Кристал Пэлас», сообщил официальный сайт клуба.

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    16 февраля 76-летней специалист почувствовал серьезное недомогание на тренировке,это и стало причиной для такого шага.

    «Этот клуб особенный, он очень много значит для меня и сыграл большую роль в моей футбольной жизни. Я в полной мере наслаждался пребыванием здесь на протяжении шести сезонов, поскольку это дало мне возможность работать с игроками высшего класса и персоналом, каждый день занимаясь любимым делом.

    Однако я понимаю, что, учитывая недавние обстоятельства, на данный момент для клуба может быть разумным планировать все заранее, и поэтому я принял решение уйти в отставку, чтобы клуб мог реализовать свои планы относительно нового менеджера, которые запланированы на это лето», — сказано в заявлении Ходжсона.

    Календарь и таблица АПЛ

    Рой Ходжсон — один из самых уважаемых английских тренеров, второй раз возглавил «Кристал Пэлас» в марте 2023 года и спас его вылета из АПЛ. Также он работал со сборной Англии (2012-2016) и многими другими европейскими клубами.

    По данным некоторых инсайдеров вместо него главным тренером станет австрией Оливер Гласнер, последним клубом которого был немецкий «Айнтрахт».

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