Алдонин: Уход Чалова будет потерей для ЦСКА, ему сложно найти замену

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном уходе нападающего команды Федора Чалова в «Зенит».

«Стоит ли Чалову остаться и стать легендой для ЦСКА? Давайте не будем передёргивать, тогда было другое время, мы практически каждый год участвовали в Лиге чемпионов и одержали победу в Кубке УЕФА. Сравнивать такое не совсем правильно. Думаю, советчики Фёдору сейчас не нужны, он взрослый парень и немного поиграл в той же Европе. У него большой опыт.

Станет ли его уход потерей для ЦСКА? Если до этого дойдёт — конечно. Ему будет трудно найти замену, особенно сейчас, когда выбор нападающих не так велик и ещё не каждый из них к нам поедет. Да и адаптацию к чемпионату никто не отменял», — приводит слова Алдонина RT.