«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:2 (1:1), обзор голов

В 25-м туре испанской Примерыпроиграла— 1:2.вышел в основе и был заменен на 64-й минуте.

Уже на четвертой минуте Антонио Санчес вывел хозяев вперед с передачи Кайла Ларина.

Баски смогли отыграться на 38-й минуте. Отличился японский хавбек Такефуса Кубо, поразивший ворота соперника мощным ударом.

Победу «Реалу Сосьедад» принес центральный полузащитник Микель Мерино ударом головой из пределов штрафной площади.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Реал Сосьедад 1:2 Голы: 1:0 Антонио Санчес (4'), 1:1 Такэфуса Кубо (38'), 1:2 Микель Мерино (90 + 3') Мальорка: Предраг Райкович, Джованни Гонсалес, Мартин Вальент, Антонио Раильо, Матия Настасич, Коста Хауме (Антонио Латорре, 80'), Антонио Санчес (Мануэль Морланес, 64'), Саму Кошта, Дани Родригес (Серхи Дардер, 80'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 64'), Ведат Мурики Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хавьер Галан, Робен Ле Норман, Амари Траоре, Арсен Захарян (Андер Барренечеа, 65'), Такэфуса Кубо, Микель Мерино, Мартин Субименди, Брайс Мендес (Беньят Туррьентес, 73'), Игор Субельдия (Хон Пачеко, 65'), Садик Умар (Андре Силва, 65') Предупреждения: Антонио Санчес (31'), Робен Ле Норман (41'), Предраг Райкович (45 + 1'), Антонио Раильо (45 + 3'), Антонио Раильо (45 + 4'), Игор Субельдия (61'), Хон Пачеко (78'), Матия Настасич (82'), Саму Кошта (90')

«Реал Сосьедад» пока на шестом месте с 40 очками.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Мальорка» (25) — 16-я.