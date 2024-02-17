В 18:00 17.02.2024 Ноттингем Форест и Вест Хэм сыграют матч в АПЛ.

Ноттингем Форест — Вест Хэм

Последний матч между собой: Вест Хэм — Ноттингем Форест 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ноттингем Форест»).

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