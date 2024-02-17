«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» занимает 16-е место вне зоны вылета. В его активе 30 забитых мячей, в пассиве — 44 пропущенных.
Команда всего на два балла опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки. Так что «Лесники» ведут жесткую борьбу за выживание.
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Вест Хэм
Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потерпели поражение. В эффектном матче они дали бой недавнему участнику Лиги чемпионов «Ньюкаслу» (2:3).
В шести последних поединках в разных турнирах коллектив одержал только одну победу при трех поражениях и двух ничьих — налицо проблемы в игре и результатах.
Не сыграют: Монтиель и Вуд — травмированы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах во всех турнирах «Ноттингем Форест» не знает побед в основное время.
За этот период «Лесники» выиграли дважды, но поскольку речь идет об успехе в компенсированное время, то эти победы формально не считают.
Крис Вуд — лучший бомбардир команды с восемью голами, но беда для клуба то, что он травмирован.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: По итогам 24 матчей первенства «Вест Хэм» занимает восьмое место с 36 очками и разницей мячей 36-42.
Команда на 10 баллов отстает от зоны еврокубков — пятой строчки, так что «Молотобойцам» вряд ли удастся пробиться в континентальные турниры следующего сезона с такой формой.
Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели разгром. У лондонцев не нашлось совсем никаких аргументов, мягко говоря, против своих земляков из «Арсенала» (0:6).
На сегодня у клуба безвыигрышная серия в семи матчей, которые пришлись на разные турниры, при четырех ничьих и двух пораженииях.
Не сыграют: Лукас Пакета и Майкл Антонио — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Вест Хэм» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и четырех ничьих.
Такая форма не сулит коллективу особых шансов на исправление ситуации, тем более что на поле нынешнего соперника редко кому удается легко.
Джаррод Боуэн — главная атакующая сила «Аугсбурга» с 11 голами. Он занимает пятое место по количеству забитых мячей в лиге.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Ноттингем Форест» забивали оба соперника
- в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» было забито больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Вест Хэм» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.55, победа «Вест Хэма» — в 3.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.87 и 1.95.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. В поединках гостей обычно немало голов, так почему же будет иначе сейчас?
В свою очередь, хозяева пропустили в каждом из четырех последних матчей, что также сулит результативный матч.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперники забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчей хозяев забивали обе команды, а в трех из четырех последних поединков гостей было забито больше 2,5 голов.
Ставка: обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов за 2.10