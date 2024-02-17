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    Преодолеет ли «Вест Хэм» свой кризис?

    «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм». Ставка (к. 1.87) и прогноз на чемпионат Англии на 17 февраля 2024 года

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    «Вест Хэм» не знает побед семь матчей
    «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм». Матч пройдет в рамках 25-го тура АПЛ, начало — 18:00 (мск) «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Февраля 2024 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 18:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» занимает 16-е место вне зоны вылета. В его активе 30 забитых мячей, в пассиве — 44 пропущенных.

    Команда всего на два балла опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки. Так что «Лесники» ведут жесткую борьбу за выживание.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Вест Хэм

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  • 2.403.553.00Бонус$9500
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    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потерпели поражение. В эффектном матче они дали бой недавнему участнику Лиги чемпионов «Ньюкаслу» (2:3).

    В шести последних поединках в разных турнирах коллектив одержал только одну победу при трех поражениях и двух ничьих — налицо проблемы в игре и результатах.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Монтиель и Вуд — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах во всех турнирах «Ноттингем Форест» не знает побед в основное время.

    За этот период «Лесники» выиграли дважды, но поскольку речь идет об успехе в компенсированное время, то эти победы формально не считают.

    Крис Вуд — лучший бомбардир команды с восемью голами, но беда для клуба то, что он травмирован.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: По итогам 24 матчей первенства «Вест Хэм» занимает восьмое место с 36 очками и разницей мячей 36-42.

    Команда на 10 баллов отстает от зоны еврокубков — пятой строчки, так что «Молотобойцам» вряд ли удастся пробиться в континентальные турниры следующего сезона с такой формой.

    Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели разгром. У лондонцев не нашлось совсем никаких аргументов, мягко говоря, против своих земляков из «Арсенала» (0:6).

    На сегодня у клуба безвыигрышная серия в семи матчей, которые пришлись на разные турниры, при четырех ничьих и двух пораженииях.

    Не сыграют: Лукас Пакета и Майкл Антонио — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

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    • Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Вест Хэм» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и четырех ничьих.

    Такая форма не сулит коллективу особых шансов на исправление ситуации, тем более что на поле нынешнего соперника редко кому удается легко.

    Джаррод Боуэн — главная атакующая сила «Аугсбурга» с 11 голами. Он занимает пятое место по количеству забитых мячей в лиге.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Ноттингем Форест» забивали оба соперника

    • в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Вест Хэм» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.55, победа «Вест Хэма» — в 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.87 и 1.95.

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    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. В поединках гостей обычно немало голов, так почему же будет иначе сейчас?

    В свою очередь, хозяева пропустили в каждом из четырех последних матчей, что также сулит результативный матч.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперники забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчей хозяев забивали обе команды, а в трех из четырех последних поединков гостей было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. Преодолеет ли «Вест Хэм» свой кризис?
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