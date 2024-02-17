Клопп: То, что ребята сделали после 15-й минуты, впечатляет

Главный тренерподвел итог матча против(4:1).

«Эмоции смешанные. Мы лишились нескольких футболистов и не знаем, насколько все серьезно. Ни для кого из них ситуация не выглядит хорошо.

Но то, что ребята сделали после 15-й минуты, впечатляет. Они играли против команды, призвание которой — досаждать сопернику. 18 раз мяч влетает в твою штрафную после стандартных положений — нужно побольше игроков и удачи, а также нужна помощь вратаря, и он провел отличный матч.

С определенного момента мы проводили хорошую игру. Мы контролировали этого соперника настолько, насколько это возможно, и довольны этим.

Травмы? Джонс получил ушиб, Жота тоже был травмирован в результате стыка. В случае с Нуньесом мы не знаем, есть ли там какая-либо проблема, он просто что-то почувствовал.

Посмотрим. Нам не было просто, но сейчас все в порядке. У нас 57 очков, и через пару дней нам предстоит новый матч», — отметил Клопп в эфире TNT Sports.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 57-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 14-й позиции (25 баллов).