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    Клопп: То, что ребята сделали после 15-й минуты, впечатляет

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог матча против «Брентфорда» (4:1).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Эмоции смешанные. Мы лишились нескольких футболистов и не знаем, насколько все серьезно. Ни для кого из них ситуация не выглядит хорошо.

    Но то, что ребята сделали после 15-й минуты, впечатляет. Они играли против команды, призвание которой — досаждать сопернику. 18 раз мяч влетает в твою штрафную после стандартных положений — нужно побольше игроков и удачи, а также нужна помощь вратаря, и он провел отличный матч.

    С определенного момента мы проводили хорошую игру. Мы контролировали этого соперника настолько, насколько это возможно, и довольны этим.

    Травмы? Джонс получил ушиб, Жота тоже был травмирован в результате стыка. В случае с Нуньесом мы не знаем, есть ли там какая-либо проблема, он просто что-то почувствовал.

    Посмотрим. Нам не было просто, но сейчас все в порядке. У нас 57 очков, и через пару дней нам предстоит новый матч», — отметил Клопп в эфире TNT Sports.

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 57-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 14-й позиции (25 баллов).

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