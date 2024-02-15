Сборная России может сыграть с Белоруссией

Сергей Пиняев Фото: globallookpress.com
«Процентов на 90, что матч со сборной России состоится. Российская сторона готова принять наше предложение, чтобы провести матч, также они готовы провести товарищеский матч в Минске, это одно из наших условий.
Общение проходило по-разному, имеем возможность встречаться лично и работать на расстоянии.
Пока договор на матч не подписан, когда это будет сделано — вопрос времени. Я так понимаю, что и РФС нужно согласовать с главным тренером этот вопрос, когда они будут готовы это сделать, то сразу договор и подпишем», — приводит слова Василевича ТАСС.
Напомним, 21 марта сборная России сыграет против Сербии, а 25-го — встретится с Парагваем. Оба матча пройдут в Москве.