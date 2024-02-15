Сборная России может сыграть с Белоруссией

Сборнаяв этом году может провести товарищеский матч с командой. Об этом сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

«Процентов на 90, что матч со сборной России состоится. Российская сторона готова принять наше предложение, чтобы провести матч, также они готовы провести товарищеский матч в Минске, это одно из наших условий.

Общение проходило по-разному, имеем возможность встречаться лично и работать на расстоянии.

Пока договор на матч не подписан, когда это будет сделано — вопрос времени. Я так понимаю, что и РФС нужно согласовать с главным тренером этот вопрос, когда они будут готовы это сделать, то сразу договор и подпишем», — приводит слова Василевича ТАСС.

Напомним, 21 марта сборная России сыграет против Сербии, а 25-го — встретится с Парагваем. Оба матча пройдут в Москве.