ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кингсли КоманКоман, Эвра, Анелька, Меньян и еще топ-10 воспитанников «ПСЖ», которые добились успеха в других клубах
  • 17:58
    • «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» по буллитам
  • 17:37
    • Сборная России может сыграть с Белоруссией
    Все новости спорта

    Сборная России может сыграть с Белоруссией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии РФС Товарищеские матчи
    Сборная России в этом году может провести товарищеский матч с командой Белоруссии. Об этом сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

    Сергей Пиняев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пиняев

    «Процентов на 90, что матч со сборной России состоится. Российская сторона готова принять наше предложение, чтобы провести матч, также они готовы провести товарищеский матч в Минске, это одно из наших условий.

    Общение проходило по-разному, имеем возможность встречаться лично и работать на расстоянии.

  • Генсек федерации футбола Парагвая: Мы сразу согласились на предложение сыграть с Россией
  • Читайте по теме

    • Пока договор на матч не подписан, когда это будет сделано — вопрос времени. Я так понимаю, что и РФС нужно согласовать с главным тренером этот вопрос, когда они будут готовы это сделать, то сразу договор и подпишем», — приводит слова Василевича ТАСС.

    Напомним, 21 марта сборная России сыграет против Сербии, а 25-го — встретится с Парагваем. Оба матча пройдут в Москве.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Милан» на своем поле одолеть «Ренн»?
  • «Милан» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сделает ли «Брага» хороший задел в первом матче?
  • «Брага» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Магнитка» проведет сильный матч в Казани
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Брага — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кельн — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Герта — Магдебург
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры