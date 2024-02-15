Модрич может переехать в Саудовскую Аравию

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала»по окончании сезона может перебраться в, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети.

Сразу несколько команд готовы предложить выгодные условия 38-летнему полузащитнику. Сам Модрич не против попробовать свои силы в Саудовской Аравии.

Хорват перешел в мадридский «Реал» в 2012 году из «Тоттенхэма». В составе «сливочных» он выиграл пять раз Лигу чемпионов УЕФА, а всего завоевал 24 различных трофея.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. С мадридским клубом хорват завоевал 24 трофея, в том числе побеждал в пять раз. В этом сезоне хорват редко появляется в основе, всего сыграл 27 матчей, забил один гол, отдал пять результативных передач.