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    Модрич может переехать в Саудовскую Аравию

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    Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич по окончании сезона может перебраться в Саудовскую Аравию, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    Сразу несколько команд готовы предложить выгодные условия 38-летнему полузащитнику. Сам Модрич не против попробовать свои силы в Саудовской Аравии.

    Хорват перешел в мадридский «Реал» в 2012 году из «Тоттенхэма». В составе «сливочных» он выиграл пять раз Лигу чемпионов УЕФА, а всего завоевал 24 различных трофея.

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    • Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. С мадридским клубом хорват завоевал 24 трофея, в том числе побеждал в пять раз. В этом сезоне хорват редко появляется в основе, всего сыграл 27 матчей, забил один гол, отдал пять результативных передач.

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