«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

одержал гостевую победу над(3:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол «горожане» забили на 10-й минуте встречи. Полузащитник команды Кевин Де Брейне получил передачу от партнера и сильно пробил в нижний угол ворот — 1:0.

«Копенгаген» сумел сравнять счет на 34-й минуте. Форвард команды Магнус Маттссон оказался в нужное время в нужном месте , подобрал мяч после отскока и вогнал его в сетку ворот.

На 45+1-й минуте «Манчестер Сити» вновь вышел вперед. Полузащитник «горожан» Бернарду Силва совершил удар со средней дистанции и не промахнулся — 2:1.

Уже на 90+2-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден установил окончательный результат, забив 3-й гол своей команды. Футболист отправил мяч в ворота четким ударом по центру.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Копенгаген — Манчестер Сити 1:2 Голы: 0:1 Кевин Де Брёйне (10'), 1:1 Магнус Маттссон (34'), 1:2 Бернарду Силва (45 + 1') Предупреждения: Расмус Фальк (71'), Кевин Дикс (74'), Jacob Neestrup (84')

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами состоится 6-го марта в Манчестере.