«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

Первый гол «горожане» забили на 10-й минуте встречи. Полузащитник команды Кевин Де Брейне получил передачу от партнера и сильно пробил в нижний угол ворот — 1:0.
«Копенгаген» сумел сравнять счет на 34-й минуте. Форвард команды Магнус Маттссон оказался в нужное время в нужном месте , подобрал мяч после отскока и вогнал его в сетку ворот.
На 45+1-й минуте «Манчестер Сити» вновь вышел вперед. Полузащитник «горожан» Бернарду Силва совершил удар со средней дистанции и не промахнулся — 2:1.
Уже на 90+2-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден установил окончательный результат, забив 3-й гол своей команды. Футболист отправил мяч в ворота четким ударом по центру.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами состоится 6-го марта в Манчестере.