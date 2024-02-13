ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Копенгаген Манчестер Сити Футбол Англии
    Вся лентаСамое главное
    Нино до «Зенита» был капитаном «Флуминенсе»Топ-7 зимних трансферов РПЛ Тиагу Силва — защитник «Челси» Трансферный дайджест. 6 — 12 февраля «Манчестер Сити»«Копенгаген» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 11:32
    • Шестёркин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
  • 01:04
    • «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас»
  • 00:39
    • «Ювентус» сенсационно уступил «Удинезе» на своем поле в Серии А
  • 12/02
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
  • 00:51
    • «Альмерия» и «Атлетик» не смогли поразить ворота друг друга
    Все новости спорта
    «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити»
    Действующий обладатель трофея Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» сыграет в гостях против датского «Копенгагена» в рамках первого матча 1/8 финала. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Копенгаген»

    Датский клуб впервые за 13 лет пробился в плей-офф Лиги Чемпионов. В сезоне 2010/2011 «Копенгаген» вышел в 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступил лондонскому «Челси».

    На групповом этапе нынешнего розыгрыша турнира подопечные Якуба Нееструпа выступали в группе А вместе с «Баварией», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». Датчане набрали 8 очков и вслед за мюнхенцами вышли в плей-офф со второй позиции.

    «Копенгаген» идет на третьей строчке в своем чемпионате. После 17-ти туров команда из одноименного города записала в актив 33 очка и отстает от лидирующего «Мидтьюлланна» на 3 балла.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В феврале «Копенгаген» сыграл три матча в товарищеском турнире Кубка Атлантики. Коллектив Якуба Нееструпа одержал победы над «Эльфсборгом» (5:4) и «Мольде» (3:1), но проиграл «Брённбю» (1:2).

    «Манчестер Сити»

    В прошлом сезоне«Манчестер Сити» стал победителем Лиги Чемпионов, обыграв в стамбульском финале миланский «Интер» (1:0).

    Защиту титула «горожане» начали в группе G в компании «Лейпцига», «Янг Бойза» и «Црвены Звезды». «Манчестер Сити» катком прошелся по всем соперникам, набрав максимум очков из возможных — 18.

    Подопечные Гвардиолы также продолжают претендовать и на победу в АПЛ. Действующие чемпионы Англии набрали 52 очка и при матче в запасе отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 2 балла. В крайнем туре АПЛ «горожане» дома взяли верх над «Эвертоном» (2:0).

    Личные встречи

    В 4-х очных матчах на счету «Манчестер Сити» две победы и еще дважды команды сыграли вничью.

    Прямая речь

    Главный тренер «Копенгагена» Якуб Нееструп:

    — «Мы понимаем, что "Сити" — очень сильный соперник. Но за эту команду играют такие же люди, как мы. Поэтому наша команда всегда верит в победу. В предстоящем матче нас ждет невероятная поддержка трибун».

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

    — «Я очень уважаю "Копенгаген". По собственному опыту знаю, что первые матчи 1/8 финала могут быть сложными. Сказал игрокам, что должны хорошо подготовиться и быть готовы страдать.

    Это будет напряжённая игра. Я это чувствую на 100%, а моя интуиция обычно не обманывает. Единственное исключение — матч со "Спортингом" два года назад, когда мы выиграли 5:0, но забили пять голов из шести моментов».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.10.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Сток Сити — КПР
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч ПАОК — Панатинаикос
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Престон — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры