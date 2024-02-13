Действующий обладатель трофея Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» сыграет в гостях против датского «Копенгагена» в рамках первого матча 1/8 финала. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Копенгаген»

Датский клуб впервые за 13 лет пробился в плей-офф Лиги Чемпионов. В сезоне 2010/2011 «Копенгаген» вышел в 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступил лондонскому «Челси».

На групповом этапе нынешнего розыгрыша турнира подопечные Якуба Нееструпа выступали в группе А вместе с «Баварией», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». Датчане набрали 8 очков и вслед за мюнхенцами вышли в плей-офф со второй позиции.

«Копенгаген» идет на третьей строчке в своем чемпионате. После 17-ти туров команда из одноименного города записала в актив 33 очка и отстает от лидирующего «Мидтьюлланна» на 3 балла.

В феврале «Копенгаген» сыграл три матча в товарищеском турнире Кубка Атлантики. Коллектив Якуба Нееструпа одержал победы над «Эльфсборгом» (5:4) и «Мольде» (3:1), но проиграл «Брённбю» (1:2).

«Манчестер Сити»

В прошлом сезоне«Манчестер Сити» стал победителем Лиги Чемпионов, обыграв в стамбульском финале миланский «Интер» (1:0).

Защиту титула «горожане» начали в группе G в компании «Лейпцига», «Янг Бойза» и «Црвены Звезды». «Манчестер Сити» катком прошелся по всем соперникам, набрав максимум очков из возможных — 18.

Подопечные Гвардиолы также продолжают претендовать и на победу в АПЛ. Действующие чемпионы Англии набрали 52 очка и при матче в запасе отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 2 балла. В крайнем туре АПЛ «горожане» дома взяли верх над «Эвертоном» (2:0).

Личные встречи

В 4-х очных матчах на счету «Манчестер Сити» две победы и еще дважды команды сыграли вничью.

Прямая речь

Главный тренер «Копенгагена» Якуб Нееструп:

— «Мы понимаем, что "Сити" — очень сильный соперник. Но за эту команду играют такие же люди, как мы. Поэтому наша команда всегда верит в победу. В предстоящем матче нас ждет невероятная поддержка трибун».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

— «Я очень уважаю "Копенгаген". По собственному опыту знаю, что первые матчи 1/8 финала могут быть сложными. Сказал игрокам, что должны хорошо подготовиться и быть готовы страдать.

Это будет напряжённая игра. Я это чувствую на 100%, а моя интуиция обычно не обманывает. Единственное исключение — матч со "Спортингом" два года назад, когда мы выиграли 5:0, но забили пять голов из шести моментов».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.10.