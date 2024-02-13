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    «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.10) и прогноз на 1/8 финала Лиги чемпионов 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Манчестер Сити»
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    Матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити» пройдет 13 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). «Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 13 Февраля 2024 года
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    «Копенгаген»

    Путь в плей-офф: «Копенгаген» вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое «Баварии».

    В шести матчах группового раунда датчане набрали восемь очков из 18 после двух побед, двух ничьих и двух поражений. Своих конкурентов «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед» они обошли на три и четыре очка соответственно.

    Последние матчи: пока национальный чемпион еще не возобновился, клуб в последнее время проводили полутоварищеские турниры, где в последнем матче Атлантического кубка обыграл норвежский «Мольде» (3:1).

    В трех последних матчах, которые пришлись как раз на этот выставочный турнир, коллектив одержал две победы и потерпел одно поражение. Так что о его форме трудно судить, поскольку в последнее время он по сути проводит спарринги.

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    Не сыграют: Сандер, Хочолава и Мелинг. Дисквалифицирован — Лерагер.

    Состояние команды: в последних пяти поединках, которые пришлись на товарищеские встречи и выстовочные турниры, «Копенгаген» выиграл два раза при двух поражениях и одной ничьей.

    В чемпионате Дании после первой части сезона коллектив занимает третье место по итогам 17-ти туров с отставанием в три очка от лидера «Мидтьюлланна» и на один от второго в таблице «Брондбю».

    Лучшим бомбардиром клуба в Лиге чемпионов является тот самый Лукас Лерагер, который сейчас дисквалифицирован. В группповом раунде турнира он забил три мяча. В датской Суперлиге же самый результативный — Руни Бардагжи, у которого семь голов.

    «Манчестер Сити»

    Путь в плей-офф: «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвена Звезда».

    В шести матчах группового раунда «Горожане» набрали 18 очков из 18-ти возможных благодаря шести победам. Ближайшего конкурента «Лейпциг» они обошли на шесть очков.

    Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги гости одержали победу. На своем поле манкунианцы победили «Эвертона» (2:0), пробив оборону соперника на 71-й минуте.

    На сегодня у клуба победная серия в 10 матчей во всех турнирах — АПЛ, Кубке Англии и клубном чемпионате мира.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированых нет.

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    • Состояние команды: «Манчестер Сити» набрал потрясающую форму после небольшого спада в конце осени — начале зимы. Сейчас у него 13-матчевая беспроигрышная серия при 12 победах, 10 из которых пришлись на последние игры.

    Такая игры и результаты позволили «Горожанам» вернуться на первое место в Премьер-лиге, обойдя «Ливерпуль» и «Арсенал», которые многим казались главным претендентами на титул.

    Холанн и в этом сезоне — лучший бомбардир манкунианцев в Лиге чемпионов, забив пять мячей в групповом этапе. Аккурат перед возвращением еврокубков норвежец восстановился после травмы и даже успел оформить дубль в матче против «Эвертона» в АПЛ.

    Статистика для ставок

    • в 10 последних матчах «Манчестер Сити» победил

    • в трех последних матчах «Копенгагена» забили больше 2,5 голов.

    • в трех последгних матчах «Копенгагена» забивали оба соперника

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.27. Ничья — в 5.60, победа «Копенгагена» — в 11.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

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    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Датский клуб на своем поле весьма неуступчив, что доказал хотя бы групповой раунд ЛЧ.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей также забивали оба соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 2.10.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что «Манчестер Сити», победит, и в матче будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Манчестер Сити» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити» за 6.39.

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    «Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Манчестер Сити» победу из Дании?
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