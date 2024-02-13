«Копенгаген»
Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично. «Копенгаген» прошел в плей-офф Лиги чемпионов со 2 месте в непростой группе.
При этом атака команды не особо блещет результативностью. В 6 матчах Лиги чемпионов датчане забили всего 8 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. «Копенгаген» в контрольной встрече переиграл «Мольде» (3:1).
Вообще, в трех своих последних матча «Копенгаген» добыла 2 виктории. Причем поражение от «Брондбю» (1:2) стало неожиданностью.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 14 мячей. А вот в свои ворота «Копенгаген» пропустила 10 раз.
Не сыграют: Элиас Йелерт, Лукас Лерагер — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Копенгаген» уже прыгнул выше головы в Лиге чемпионов. Вот только состав у команды по именам куда скромнее, чем у оппонента.
При этом предстоящая игра с мощным «Манчестер Сити» станет для команды отличным экзаменом на прочность.
Стоит отметить, что «Копенгаген» традиционно неудачно противостоит «Манчестер Сити». Из 4 очных поединков команда проиграла дважды при двух паритетах.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне привычно борется за победы на всех фронтах. Сейчас команда находится на 2 месте в турнирной таблице АПЛ.
Команда забила 56 мячей, пропустив в свои ворота 25.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Манчестер Сити» 5 побед с общей разницей мячей 12:4.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Манчестер Сити» выглядит привычно мощно. Да и возвращение в строй Кевина Де Брюйне идет в плюс.
Действующая победная серия из 10 матчей к ряду впечатляет. Как впечатляет и игра команды Хосепа Гвардиолы.
Привычно результативен и Эрлинг Холанн. Норвежец отличился уже 5 забитыми голами в Лиге чемпионов.
И уж совсем очевидно, что англичане мотивированы снова выиграть Лигу чемпионов. Тем паче, команда Гвардиолы сейчас на ходу.
Статистика для ставок
- «Копенгаген» еще ни разу не обыгрывал «Манчестер Сити»
- «Манчестер Сити» выиграл 10 своих последних матчей
- Эрлинг Холанн с 5 голами является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.39, а победа гостей — в скромные 12.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.64 и 2.47.
Прогноз: Хозяева явно намерены дать бой «Манчестер Сити», к тому же еще ни разу не проигрывали им дома.
Англичане сейчас на приличном ходу, однако соперник весьма неплохо действует в обороне.
Ставка: Ничья за 6.39.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники смогут огорчить друг друга в первом тайме.
Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 5.05
Для всех остальных — более сбалансированный прогноз за 2.10.