В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 13 февраля пройдет матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Начало — 23:00 (мск). «Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично. «Копенгаген» прошел в плей-офф Лиги чемпионов со 2 месте в непростой группе.

При этом атака команды не особо блещет результативностью. В 6 матчах Лиги чемпионов датчане забили всего 8 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. «Копенгаген» в контрольной встрече переиграл «Мольде» (3:1).

Вообще, в трех своих последних матча «Копенгаген» добыла 2 виктории. Причем поражение от «Брондбю» (1:2) стало неожиданностью.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 14 мячей. А вот в свои ворота «Копенгаген» пропустила 10 раз.

Не сыграют: Элиас Йелерт, Лукас Лерагер — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Копенгаген» уже прыгнул выше головы в Лиге чемпионов. Вот только состав у команды по именам куда скромнее, чем у оппонента.

При этом предстоящая игра с мощным «Манчестер Сити» станет для команды отличным экзаменом на прочность.

Стоит отметить, что «Копенгаген» традиционно неудачно противостоит «Манчестер Сити». Из 4 очных поединков команда проиграла дважды при двух паритетах.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне привычно борется за победы на всех фронтах. Сейчас команда находится на 2 месте в турнирной таблице АПЛ.

Команда забила 56 мячей, пропустив в свои ворота 25.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Манчестер Сити» 5 побед с общей разницей мячей 12:4.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Манчестер Сити» выглядит привычно мощно. Да и возвращение в строй Кевина Де Брюйне идет в плюс.

Действующая победная серия из 10 матчей к ряду впечатляет. Как впечатляет и игра команды Хосепа Гвардиолы.

Привычно результативен и Эрлинг Холанн. Норвежец отличился уже 5 забитыми голами в Лиге чемпионов.

И уж совсем очевидно, что англичане мотивированы снова выиграть Лигу чемпионов. Тем паче, команда Гвардиолы сейчас на ходу.

Статистика для ставок

«Копенгаген» еще ни разу не обыгрывал «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» выиграл 10 своих последних матчей

Эрлинг Холанн с 5 голами является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.39, а победа гостей — в скромные 12.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.64 и 2.47.

Прогноз: Хозяева явно намерены дать бой «Манчестер Сити», к тому же еще ни разу не проигрывали им дома.

Англичане сейчас на приличном ходу, однако соперник весьма неплохо действует в обороне.

Ставка: Ничья за 6.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники смогут огорчить друг друга в первом тайме.

Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 5.05

Для всех остальных — более сбалансированный прогноз за 2.10.