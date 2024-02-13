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    Паритет на «Паркене»?!

    «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Дерзкая ставка (к. 6.39) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 13 февраля пройдет матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Начало — 23:00 (мск). «Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 13 Февраля 2024 года
    Копенгаген
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    «Копенгаген»

    Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично. «Копенгаген» прошел в плей-офф Лиги чемпионов со 2 месте в непростой группе.

    При этом атака команды не особо блещет результативностью. В 6 матчах Лиги чемпионов датчане забили всего 8 мячей.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. «Копенгаген» в контрольной встрече переиграл «Мольде» (3:1).

    Вообще, в трех своих последних матча «Копенгаген» добыла 2 виктории. Причем поражение от «Брондбю» (1:2) стало неожиданностью.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 14 мячей. А вот в свои ворота «Копенгаген» пропустила 10 раз.

    Не сыграют: Элиас Йелерт, Лукас Лерагер — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Копенгаген» уже прыгнул выше головы в Лиге чемпионов. Вот только состав у команды по именам куда скромнее, чем у оппонента.

    При этом предстоящая игра с мощным «Манчестер Сити» станет для команды отличным экзаменом на прочность.

    Стоит отметить, что «Копенгаген» традиционно неудачно противостоит «Манчестер Сити». Из 4 очных поединков команда проиграла дважды при двух паритетах.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне привычно борется за победы на всех фронтах. Сейчас команда находится на 2 месте в турнирной таблице АПЛ.

    Команда забила 56 мячей, пропустив в свои ворота 25.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Манчестер Сити» 5 побед с общей разницей мячей 12:4.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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  • 10/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Манчестер Сити» выглядит привычно мощно. Да и возвращение в строй Кевина Де Брюйне идет в плюс.

    Действующая победная серия из 10 матчей к ряду впечатляет. Как впечатляет и игра команды Хосепа Гвардиолы.

    Привычно результативен и Эрлинг Холанн. Норвежец отличился уже 5 забитыми голами в Лиге чемпионов.

    И уж совсем очевидно, что англичане мотивированы снова выиграть Лигу чемпионов. Тем паче, команда Гвардиолы сейчас на ходу.

    Статистика для ставок

    • «Копенгаген» еще ни разу не обыгрывал «Манчестер Сити»

    • «Манчестер Сити» выиграл 10 своих последних матчей

    • Эрлинг Холанн с 5 голами является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.39, а победа гостей — в скромные 12.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.64 и 2.47.

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    Прогноз: Хозяева явно намерены дать бой «Манчестер Сити», к тому же еще ни разу не проигрывали им дома.

    Англичане сейчас на приличном ходу, однако соперник весьма неплохо действует в обороне.

    Ставка: Ничья за 6.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники смогут огорчить друг друга в первом тайме.

    Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 5.05

    Для всех остальных — более сбалансированный прогноз за 2.10.

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    «Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (6.39), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на футбол. Паритет на «Паркене»?!
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