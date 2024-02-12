ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дарья КасаткинаВторой финал Касаткиной, пятый титул Эмбера и первая за четыре года победа Плишковой
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
  • 18:06
    • Потапова пробилась во второй круг на турнире «Мастерс» в Дохе
    Все новости спорта

    Тареми летом станет игроком «Интера»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Интер Серия A Футбол Италии Порту Португалия
    Форвард сборной Ирана и «Порту» Мехди Тареми подписал контракт с миланским «Интером», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    31-летний нападающий станет футболистом «нерадузрри» в качестве свободного агента. Его контракт с «Порту» истекает летом 2024 года. Соглашение с «Интером» будет действовать до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления еще на сезон.

    Сейчас Тареми остается пройти медицинское обследование и поставить подпись под контрактом. На интернет-портале Transfermarkt иранец сейчас оценивается в € 12 млн.

    Календарь и таблица Серии А

    Напомним, это уже второй трансфер «Интера». Ранее клуб объявил о подписании контракт Петром Зелиньским из «Наполи», который также перейдет в качестве свободного агента.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативного футбола без оглядки на ворота
  • «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Спартак» готов разобраться с нынешним «Локомотивом»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Ювентус» переиграть «Удинезе»?
  • «Ювентус» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  4.15
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Панетоликос — Арис Салоники
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры