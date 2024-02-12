Тареми летом станет игроком «Интера»

Форвард сборной Ирана и «Порту»подписал контракт с миланским, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

31-летний нападающий станет футболистом «нерадузрри» в качестве свободного агента. Его контракт с «Порту» истекает летом 2024 года. Соглашение с «Интером» будет действовать до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления еще на сезон.

Сейчас Тареми остается пройти медицинское обследование и поставить подпись под контрактом. На интернет-портале Transfermarkt иранец сейчас оценивается в € 12 млн.

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Напомним, это уже второй трансфер «Интера». Ранее клуб объявил о подписании контракт Петром Зелиньским из «Наполи», который также перейдет в качестве свободного агента.