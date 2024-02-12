В 23:00 12.02.2024 Кристал Пэлас и Челси начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

Кристал Пэлас — Челси

Последний матч между собой: Челси — Кристал Пэлас 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Челси»).

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