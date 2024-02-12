«Кристал Пэлас» — «Челси». Матч пройдет в рамках 24-го тура АПЛ 12 февраля, начало — 23:00 (мск) «Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: в настоящий момент команда Роя Ходжсона идет на 14-м месте в таблице АПЛ с 24 очками после 23 матчей. Это обычное положение «Кристал Пэласа» в предыдущие сезоны.

Последние матчи: в 22-м туре команда потерпела разгромное поражение от «Брайтона» со счетом 1:4. «Чайки» уже в первом тайме трижды поразили ворота Дина Хендерсона и спокойно довели матч до победы. Единственный мяч забил Жан-Филипп Матета.

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В 22-м туре «Кристал Пэлас» обыграл на своем поле «Шеффилд Юнайтед» (3:2). Дублем отметился полузащитник Эберечи Эзе, еще один гол на счету Майкла Олисе.

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Не сыграют: по-прежнему в лазарете защитники Джоэль Уорд и Роб Холдинг, в последнем туре получил травму Эберечи Эзе, есть проблемы со здоровьем у Майкла Олисе, и его участие в матче под огромным вопросом.

Состояние команды: Рой Ходжсон выжимает по традиции максимум из «Кристал Пэлас». У команды довольно ограниченные возможности и короткая скамейка, но даже в таких условиях мастодонт английского тренерского цеха продолжает удерживаться плаву уже какой сезон.

«Челси»

Турнирное положение: сейчас «аристократы» идут только на 11-м месте в АПЛ. Учитывая колоссальные финансовые вложения, это можно назвать провалом. Неудивительно, что под Маурисио Почеттино зашатался тренерский стул.

Последние матчи: в 22-м туре «Челси» уступил на выезде «Вулверхэмптону» со счетом 2:4. Забив первыми, «синие» пропустили четыре мяча подряд, в очередной раз сказались проблемы с обороной. Голы за лондонцев забивали Коул Палмер и Тиагу Силва.

До этого было разгромное поражение в гостях от «Ливерпуля» (1:4). Но накануне игры с «Ноттингемом» дружина Почеттино неожиданно легко обыграла «Астон Виллу» (3:1) в Кубке Англии.

Не сыграют: постепенно лазарет «Челси» пустеет, сейчас там из основных игроков лишь вратарь Роберт Санчес, защитники Рис Джеймс и Марк Кукурелья.

Состояние команды: она играет очень неровно, пропускает много глупых голов, часто допускает ошибки в обороне, но иногда вспыхивает и напоминает, что не так давно была топ-клубом в АПЛ.

Статистика для ставок

Матч первого круга завершился победой «Челси» со счетом 2:1

В прошлом сезоне также оба раза выиграли «аристократы» (2:1, 1:0)

Обе команды пропускают около 1,5 мяча за игру, а забивают более 1,0 гола за матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кристал Пэлас» букмекеры дают 4,60, на «Челси» — 1,77, ничья — 4,10.

На ТМ 2,5 — 2,05, а на ТБ 2,5 — 1,82.

Прогноз: оба клуба не отличаются прочностью оборонительных рядов, постоянно допускают детские ошибки, а вратари порой откровенно чудят. При этом они исправно забивают в чужие ворота.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,82.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что «Челси» одержит уверенную победу. У команды в строю почти все атакующие футболисты, команда мощно смотрелась в последней игре Кубка Англии.

Ставка: победа «Челси» с форой — 1,5 за 3,10.